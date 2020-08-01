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Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor

Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle mart ayında tutuklanan, ödediği 1.6 milyon dolarlık kefaletle cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho'nun 5 aylık mahkumiyeti bu ay içinde sona erecek.

Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
01.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:08

Geçtiğimiz aylarda Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanan ve hapis cezası alan Barcelona'nın efsane futbolcusu Ronaldinho tahliye oluyor.

İspanyol basını, Ronaldinho'nun hapis cezasını çekmeye başladığı 5 Mart tarihinden bu yana geçen süreden sonra Ağustos ayında tahliyesinin önünün açıldığı kaydedildi. Ceza almasından 33 gün sonra 1.6 milyon dolar ödeyerek cezasını ev hapsine çeviren Ronaldinho'nun Ağustos 2020 içerisinde mahkumiyetini tamamlayacağı belirtiliyor.

Ancak yeni iddialar arasında Paraguay hükümetinin Ronaldinho ve ağabeyinin ülke içerisinde para aklamış olabileceğine yönelik incelemelerine devam ettiği ifade ediliyor.

Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor

MART AYINDA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ülkesi Brezilya'dan yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen bir organizasyona katılmak amacıyla Paraguay'a giden Ronaldinho ve ağabeyi Nuno Assis, havalimanında sahte pasaport suçundan yakalanarak 5 Mart 2020 tarihinde hapis cezası almıştı. 1.6 milyon dolarlık kefaletin eski futbolcu arkadaşları tarafından ödenmesi ile cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, Paraguay'da lüks bir otelde mahkumiyetinin devamını çekmeyi sürdürüyor.

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