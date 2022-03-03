Mart ayında kiralara en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapılabilecek - Haberler

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Mart ayında kiralara en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapılabilecek

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 25,98 oldu. Böylece mart ayında kiralara en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta TÜFE aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 25,98 olarak gerçekleşti. Buna göre, mart ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı yüzde 25,98 oldu.

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: 1.260 lira

Zam bedeli: 260 lira

Zamlı kira bedeli: 1.260 lira

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.385 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.511 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.637 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.763 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.859 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.015lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.141lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.267 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.393 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.519 lira

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

kiracı, Finans, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Aydın:

Yazık değilmi bu kirada oturanlara nasıl karşılasın çadırdamı otursun yazıklar olsun

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