Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi
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Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi

30.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:55

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında bu akşam oynanması gereken Marsilya-Rennes maçı, Marsilya taraftarının tesislere saldırması ve çıkan olayların ardından ertelendi.

Marsilya kulübü, antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırının ardından maçın oynanmamasını talep etti ve Rennes kulübü de bu talebe karşı çıkmadı.

Maç ileri bir tarihe ertelenirken Rennes kulübünün akşam saatlerine Rennes'e dönmesi bekleniyor.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olaylar esnasında bir ağaç ateşe verildi. 25 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi
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