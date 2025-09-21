Marsilya PSG CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya PSG maçı ne zaman?
Marsilya ile PSG, Fransa Ligue 1'in heyecan verici mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu dev maçın yayın saatini ve hangi kanalda olacağını merak ediyor. Ayrıca karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Marsilya – PSG maçı, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak. Saat 21:45'te başlayacak müsabakaya dair kanal ve platform bilgilerini ise aşağıdaki tabloda detaylı şekilde bulabilirsiniz.
MARSİLYA – PSG MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'de heyecan doruğa çıkıyor. Marsilya ile PSG arasında oynanacak dev karşılaşma, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi televizyonlarından veya internet üzerinden izleyebilecek.
BEIN SPORTS 4 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 4 kanalını, Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallardan izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de kanal şifreli olarak erişime açılıyor.
MARSİLYA – PSG MAÇI NE ZAMAN?
Marsilya ile PSG arasındaki bu zorlu mücadele, 21 Eylül 2025 Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.
MARSİLYA – PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak.
MARSİLYA – PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa Ligue 1'in dikkat çeken bu derbisi, Marsilya'nın ev sahipliğinde Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.