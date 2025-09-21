Marsilya PSG CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya PSG maçı ne zaman?

21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Marsilya – PSG maçı, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak. Saat 21:45'te başlayacak müsabakaya dair kanal ve platform bilgilerini ise aşağıdaki tabloda detaylı şekilde bulabilirsiniz.

MARSİLYA – PSG MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de heyecan doruğa çıkıyor. Marsilya ile PSG arasında oynanacak dev karşılaşma, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi televizyonlarından veya internet üzerinden izleyebilecek.

BEIN SPORTS 4 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4 kanalını, Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallardan izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de kanal şifreli olarak erişime açılıyor.

MARSİLYA – PSG MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya ile PSG arasındaki bu zorlu mücadele, 21 Eylül 2025 Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MARSİLYA – PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak.

MARSİLYA – PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Ligue 1'in dikkat çeken bu derbisi, Marsilya'nın ev sahipliğinde Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.