Marsilya - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Marsilya - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

01.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:00
Marsilya - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Marsilya - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Marsilya - Olympiacos maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MARSİLYA - OLYMPİACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Marsilya - Olympiacos maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MARSİLYA - OLYMPİACOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marsilya - Olympiacos maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

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MARSİLYA - OLYMPİACOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stade Vélodrome, Marsilya'da oynanacak.

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