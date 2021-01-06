Marsilya- Montpellier maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Marsilya- Montpellier maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

06.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:13
Marsilya- Montpellier maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fransa'nın Ligue 1.maçında Marsilya- Montpellier karşılaşması olacak. Futbol severlerin merakla takip ettiği Marsilya- Montpellier maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı belli oldu.

Dünyanın ilgiyle takip ettiği Fransa Ligue 1. maçı Marsilya- Montpellier arasında gerçekleşecek. Türkiye'de de bazı kanallarda eş zamanlı olarak yayınlanacak Fransa Ligue 1.si Marsilya- Montpellier maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu ile ilgili tüm detaylar…

MARSİLYA- MONTPELLIER MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Futbol severleri ekran karşısına kitleyen Fransa Ligue 1. maçı, Marsilya'da Vélodrome Stadyum'unda gerçekleşecek. Türkiye'de canlı olarak izlenecek olan Marsilya- Montpellier maçı Bein Sports beIN Connect Web kanalında yayınlanacak.

MARSİLYA- MONTPELLIER MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün, 6 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan Marsilya- Montpellier karşılaşması, Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

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