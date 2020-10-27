Marsilya - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Marsilya - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:35
Marsilya - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Marsilya - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Marsilya - Manchester City maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marsilya - Manchester City maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stade Vélodrome, Marsilya'da oynanacak.

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