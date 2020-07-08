Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi Galatasaray'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglou Türkiye'ye dönebilir. Fransız basını Marsilya'nın Yunan golcüyü Türk kulüplere önerdiğini yazdı.

2019'un ocak ayında Galatasaray'a kiralanan ancak beklenen performansı gösteremediği için Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinin yolunu tutan Kostas Mitroglou hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre, bonservisi Olympique Marsilya'da bulunan Yunan golcü birkaç Türk kulübü ile Fransız ekibi Lorient'e önerildi.

Haberde Lorient'in Mitroglou transferini düşünmediği ifade edilirken, 32 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı merak ediliyor.