Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı
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Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

02.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:58
Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 63 kilometre hızla güneyden esen kıbleyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 63 kilometre hızla güneyden esen kıbleyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 63 kilometreyi bulan kıble, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, renkli görüntüler oluştururken, sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Sörf tutkunlarından turizmci Kamil Issı, AA muhabirine, 25 yıldır sörf yaptığı ve rüzgarlı havaların Marmaris'in en güzel günleri olduğunu belirtti.

Rüzgarı "sörfçülerin en güzel dostu" olarak niteleyen Issı, "Bu günlerde de rüzgar bizleri mutlu ediyor. Marmaris'in en güzel günleri rüzgarlı günler. Bizim gibi insanların arayıp bulamayacağı bir rüzgar. Deniz güzel, rüzgar güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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