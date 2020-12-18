Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da
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Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da

18.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:41

Fenerbahçe Beko, NBA'de Memphis Grizzlies ile yollarını ayıran eski yıldızı Marko Guduric'i tekrar transfer ettiğini açıkladı.

Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, eski yıldızı Marco Guduric'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da

MEMPHIS'TE FORMA GİYDİ

Guduric, son olarak NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'da forma giydi ve 44 NBA maçında 3.9 sayı, 1.0 asist ve 1.7 ribaund istatistikleri yakaladı.

Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da
Haber Yorumları (2)
GB: Hoşgeldin kral
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FB: Aziz Yıldırım gitti gideli hiçbir şey yolunda gitmiyor desem kimse aksini iddia edemez sanırım şuan. ilerisi için de ne futbolda ne de diğer spor dallarında bu yönetim ile ışık göremiyorum
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