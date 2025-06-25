Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Marko Guduric, Beşiktaş Fibabanka maçının ardından açıklama yaptı. Takımdan ayrılacağını açıklayan Guduric, ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı, herkes biliyor galiba.'' ifadelerini kullandı. Marko Guduric gitti mi, Marko Guduric Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

MARKO GUDURİC FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Son maçını oynadığını söyleyen Guduric, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.

"AĞLAYACAĞIM!"

Sözlerine devam eden Guduric, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.