Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak
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Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak

09.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:25

Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı. Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.

ZAYİATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

HANGİ MEYVE VE SEBZELER OLACAK?

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak
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