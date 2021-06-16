Market zinciri Migros, medya şirketi kurdu
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Market zinciri Migros, medya şirketi kurdu

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Türkiye'nin ünlü market zinciri Migros, medya işine de el attı. Şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesiyle Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı bir medya şirketi kurdu.

Migros, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurdu. Migros Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesine sahip.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Migros'tan KAP'a yapılan açıklama, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Market zinciri Migros, medya şirketi kurdu
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