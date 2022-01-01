Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor

Türkiye depozito uygulamasına geçiyor. Bugün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Doğayı korumak ve çevre kirliliğini azaltmak için uygulanan 'ücretli poşet' uygulamasının ardından kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi.

ÇEVRE BAKANLIĞI SÜRECİ TAKİP EDECEK

Yeni uygulamaya göre ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, vatandaşlar da alacaklı kabul edilecek.

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Türkiye Çevre Ajansı eliyle ürünlerin satışından, geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.

AMAÇ, ÇEVREYİ KORUMAK

Sabah'ın haberine göre devreye giren depozito uygulamasıyla yıllık 1 milyon ton ilave atığın çevreye dağılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu yolla çevre korunurken, karbon emisyonunun 260 bin tondan fazla azaltılması öngörülüyor. Atıkların çöp olmadan endüstrinin hammadde tedarikine destek sağlaması ve dönüşümde yeni istihdam öngörülürken, tüm aşamalarıyla ekonomiye yılda 4 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Şu ana kadar sadece Sıfır Atık uygulaması ile 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi ve 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

İşte depozito tutarları (kuruş):

PLASTİK AMBALAJ:

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8

METAL AMBALAJ:

İçecek ambalajları: 4.3

KOMPOZİT AMBALAJ:

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8

CAM AMBALAJ:

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8

AHŞAP AMBALAJ: 14.8

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