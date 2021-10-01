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WhatsApp, Facebook ve Instagram tek çatı altında toplanıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı bir araya getirmeyi planlıyor. Böylece, Instagram'daki bir arkadaşınıza WhatsApp ya da Facebook kullanarak mesaj atabileceksiniz.

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor. Bu plana göre, gelecekte WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajları birbirine bağlanmış olacak.

DENKLEME WHATSAPP DA DAHİL OLDU

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale geldiği gibi Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

Marketing Türkiye'nin haberine göre, şimdi ise denkleme WhatsApp'ın da dahil olması işleri daha ilginç hale getiriyor. Nitekim bu, diğer platformlarda tanımadığımız insanların WhatsApp'ımıza mesaj gönderip gönderemeyeceğini, telefon numaramızın ne denli güvende olacağını merak ettiriyor.

WhatsApp, Facebook ve Instagram tek çatı altında toplanıyor
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Haber: WhatsApp, Facebook ve Instagram tek çatı altında toplanıyor - Haberler Ekonomi
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