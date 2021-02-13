Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
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Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

13.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:54
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Süper Lig'de geçen sezon Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, beklenen başlangıcı yapamadı.

Süper Lig'de geçen sezon Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, beklenen başlangıcı yapamadı. 49 yaşındaki Rumen teknik adam, Karadeniz ekibinde henüz galibiyetle tanışamadı.

2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın başında gösterdiği performansla takdir toplayan ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle bu sezonun ortasında takımdan ayrılan Marius Sumudica'nın Rizespor macerası, beklendiği gibi başlamadı. Yeşil-mavililer Rumen çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 4 maçta henüz 3 puan alamadı.

Deneyimli teknik adamın ekibi, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 ve BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu, tek puanını ise Kasımpaşa karşısında 1-1'lik skorla aldı.Süper Lig'de 24 maç sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyetle 26 puan toplayan yeşil-mavililer, 14'üncü sırada yer alıyor.

Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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