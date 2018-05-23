Golcü Oyuncu Maria Mandzukic, Beşiktaşlıların Mesajlarının Ardından Hesabını Yoruma Kapattı

Negredo ve Vagner Love'dan istenilen verimi alamayan Beşiktaş'ta, Mario Mandzukic ismi tekrar gündeme alındı.

Hırvatistan Milli Takımı'ndan Domagoj Vida ve Matej Mitrovic'le arkadaş olan Mandzukic için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.

INSTAGRAM HESABINI YORUMA KAPATTI

Fotomaç'ın haberine göre; bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, kendileriyle özdeşleşen "Come To Beşiktaş" akımını devreye soktu ve yıldız futbolcunun instagram hesabına binlerce yorum atıldı.

Mario Mandzukic'in, bu hareket sonrası takındığı tavır ise olay oldu. Yıldız futbolcu instagram hesabını yoruma kapadı. Bu hareket sonrası Beşiktaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Beşiktaşlı taraftarlar hayal kırıklığını uğradı.

43 MAÇTA 10 GOL ATTI

İtalya Seri A takımlarından Juventus forması giyen Mandzukic, bu sezon 43 maçta 10 gol 4 asistlik performans gösterdi.