Golcü Oyuncu Maria Mandzukic, Beşiktaşlıların Mesajlarının Ardından Hesabını Yoruma Kapattı
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Mandzukic, sosyal medya hesabına gelen ''Come To Beşiktaş'' yorumları sonrası Instagram hesabını yoruma kapattı.
Negredo ve Vagner Love'dan istenilen verimi alamayan Beşiktaş'ta, Mario Mandzukic ismi tekrar gündeme alındı.
Hırvatistan Milli Takımı'ndan Domagoj Vida ve Matej Mitrovic'le arkadaş olan Mandzukic için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.
INSTAGRAM HESABINI YORUMA KAPATTI
Fotomaç'ın haberine göre; bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, kendileriyle özdeşleşen "Come To Beşiktaş" akımını devreye soktu ve yıldız futbolcunun instagram hesabına binlerce yorum atıldı.
Mario Mandzukic'in, bu hareket sonrası takındığı tavır ise olay oldu. Yıldız futbolcu instagram hesabını yoruma kapadı. Bu hareket sonrası Beşiktaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Beşiktaşlı taraftarlar hayal kırıklığını uğradı.
43 MAÇTA 10 GOL ATTI
İtalya Seri A takımlarından Juventus forması giyen Mandzukic, bu sezon 43 maçta 10 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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GÜBRELER :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ATAR ATAR ŞENOL ONU GOL KRALI YAPARDA S. TRET KARAKTERSİZİCevap Yaz Yayından Kaldır
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her kuşun eti yenmez bu da size kapak olsun jimnastikçilerCevap Yaz 5 2 Yayından KaldırTÜRBÜN: Yenir, yenir biz KARTALIZ farkımız bu.2 Yayından Kaldır
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43 maçta 10 gol atmış uğraşmayın beaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır