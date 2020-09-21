Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın teklifini kabul etti
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Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın teklifini kabul etti

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mandzukic'in yeni adresi netleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Hırvat golcünün, Lokomotiv Moskova tarafından yapılan teklifi kabul ettiği iddia edildi.

21.09.2020 10:04 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:29

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Mario Mandzukic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi. Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

2 YILLIK KONTRAT VE 4 MİLYON EURO MAAŞ

Mandzukic için Rus ekibi Lokomotiv Moskova deyim yerindeyse atağa kalktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mandzukic'in çok yakın bir zamanda Lokomotiv Moskova'nın sunduğu şartları kabul ettiğini ve görüşmelerin yakın zamanda olumlu sonuçlandığını öne sürdü.

Lokomotiv Moskova, Mario Mandzukic için 2 yıllık kontrat ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi. Uzun süredir Lokomotiv Moskova forması giyen Vedran Corluka'nın da Mandzukic'in adaptasyon sürecini kısaltabileceği ifade ediliyor.

EN ÇOK İSTEYEN KULÜP LOKOMOTIV

Hatırlanacağı gibi Lokomotiv Moskova'nın, Miranchuk'un ayrılmasının ardından ofansif hattı güçlendirmek istediği Rus basınında yer almıştı. Mario Mandzukic, Al-Duhail ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi takımlarda oynadı.

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra 89 kez oynayıp 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.

(Milliyet)

Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın teklifini kabul etti

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
1907: FENERBAHÇE Zaten yalanladı.
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