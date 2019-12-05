Mario Mandzukic'in Juventus'la En İyi Anları
2015 yılında Atletico Madrid'den Juventus'a transfer olan Hırvat forvet Mario Mandzukic, dört senede 141 maçta forma giyip 44 gol kaydetti. İşte Mandzukic'in Yaşlı Kadın'la en iyi anları.
05.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:13
2015 yılında Atletico Madrid'den Juventus'a transfer olan Hırvat forvet Mario Mandzukic, dört senede 141 maçta forma giyip 44 gol kaydetti. İşte Mandzukic'in Yaşlı Kadın'la en iyi anları.
Kaynak: Dugout
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