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Mario Lemina'nın Fulham ile anlaşması Jean Michael Seri'yi isteyen Galatasaray'ın önünü açtı

Mario Lemina'nın Fulham'a gidecek olması Jean Michael Seri'yi bir kez daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın önünü açtı. İngiliz ekibi, Gabonlu orta saha ile anlaşmaya varırken Seri de sarı kırmızılı kulübe kaldı.

29.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:36

Galatasaray'da transfer için sıcak dakikalar yaşanıyor. Jean Michael Seri'yi tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın eli Mario Lemina'nın ayrılığıyla güçlendi. Fildişili yıldızın kulübü Fulham, Lemina ile anlaşınca 29 yaşındaki futbolcu da sarı kırmızılı kulübe kaldı.

İKİSİNİN DE TAKIMDA KALMASI İSTENMİŞTİ

Orta saha takviyesini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim kiralık sözleşmeleri biten Mario Lemina-Jean Michael Seri ikilisinin takımda kalmasını istemişti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Orta saha oyuncusu arayan Fulham'ın Lemina ile büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılıp İngiltere'ye dönen Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti ve "Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajını yazdı. Lemina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fulham'da oynamak istemeyen Seri için sarı kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

AYRILAN BÜTÇE 3.5 MİLYON EURO

Fildişili orta saha oyuncusu, Fransa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Seri ile tekrar anlaşan sarı kırmızılılar, Fulham'ı 1 yıl daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Geçen sezonki toplam maliyeti 4.3 milyon euroyu bulan Seri için bu kez 3.5 milyon euroluk bütçe ayrıldı.

Mario Lemina'nın Fulham ile anlaşması Jean Michael Seri'yi isteyen Galatasaray'ın önünü açtı
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