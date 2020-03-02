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Mario Gotze'nin Hoffenheim'a Nefis Golu

2014-15 Bundesliga sezonunda Bayern Münih forması giyen Mario Götze, Allianz Arena'da ağırladıkları Hoffenheim'a karşı ceza sahasının dışından muhteşem bir gol kaydetti. Maçın gol perdesini açan Götze, takımının 4-0'lik galibiyete uzanmasında önemli pay sahibi oldu.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

2014-15 Bundesliga sezonunda forması giyen , Allianz Arena'da ağırladıkları 'a karşı ceza sahasının dışından muhteşem bir gol kaydetti. Maçın gol perdesini açan Götze, takımının 4-0'lik galibiyete uzanmasında önemli pay sahibi oldu.

Kaynak: Dugout

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