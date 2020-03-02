Mario Gotze'nin Hoffenheim'a Nefis Golu
2014-15 Bundesliga sezonunda Bayern Münih forması giyen Mario Götze, Allianz Arena'da ağırladıkları Hoffenheim'a karşı ceza sahasının dışından muhteşem bir gol kaydetti. Maçın gol perdesini açan Götze, takımının 4-0'lik galibiyete uzanmasında önemli pay sahibi oldu.
02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21
2014-15 Bundesliga sezonunda Bayern Münih forması giyen Mario Götze, Allianz Arena'da ağırladıkları Hoffenheim'a karşı ceza sahasının dışından muhteşem bir gol kaydetti. Maçın gol perdesini açan Götze, takımının 4-0'lik galibiyete uzanmasında önemli pay sahibi oldu.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI