Mario Götze, Galatasaray'ın teklifini kabul etti! Belhanda'nın gitmesi bekleniyor Orta sahanın merkezine transfer yapması beklenen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle hücuma dönük bir orta saha transferi de yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Mario Götze'yle anlaştığı ve Belhanda'nın ayrılmasının ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Galatasaray'da herkes ön libero bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka. Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı.

Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin bu plan doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ve İstanbul'a gelmeyi kabul eden isim ortaya çıktı.

GOTZE GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şu an sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediği öne sürüldü. Bonuslarla beraber 4.5 milyon avroya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.

Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız, 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor.

(Hürriyet)