Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
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Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin 57. dakikasında oyundan alınan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli hali maça damga vurdu. Öfkeli şekilde bağıran İtalyan futbolcu, kulübede yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, 57. dakikada oyundan çıkınca adeta sinirden deliye döndü.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

57. dakikada yerini Ezeh'e bırakan Balotelli, yedek kulübesine geldikten sonra adeta ortalığı birbirine kattı. İtalyan yıldız, öfkeyle etrafına bağırdı. Yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk atan Balotelli'nin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Ali Gülhan
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Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı - Haberler Spor
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