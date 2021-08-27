Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'in 3. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin 57. dakikasında oyundan alınan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli hali maça damga vurdu. Öfkeli şekilde bağıran İtalyan futbolcu, kulübede yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.