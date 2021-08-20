Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
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Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Yer yer sinirlerin gerildiği mücadelede hırçın tavırlarıyla bilinen Balotelli'nin Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirdiği an sosyal medyada büyük ilgi çekti. Futbolseverler normal şartlarlarda tam tersi bir durumun yaşanmasını gerektiğini belirtirken yüzlerce "Paralel evrende Süper Lig" paylaşımı yapıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında henüz puanla tanışamayan Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta belli bölümlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anların birinde asi tavırlarıyla bilinen Balotelli'nin Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Balotelli'nin, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştığı anlara futbolseverler birbirinden ilginç yorumlar getirdi. "Paralel evrende Süper Lig" ifadesiyle yapılan yüzlerce paylaşım dikkat çekerken kullanıcılar normal şartlarda Hikmet Karaman'ın Balotelli'yi sakinleştiriyor olması gerektiğini söyledi.

Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
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Ali Gülhan
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Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig - Haberler Spor
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