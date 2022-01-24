Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağrıldı - Haberler Spor
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Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağrıldı

Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli 3,5 yıl sonra tekrar İtalya milli takımına çağırıldı.

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli 3,5 yıl sonra tekrar İtalya milli takımına çağırıldı.

Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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