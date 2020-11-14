Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz
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Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz

14.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:24

Sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transferini veto ettiği Mario Balotelli, sosyal medyadan yazdığı mesajla yeni adresine göz kırptı. İtalyan golcü, Brezilya ekibi Vasco Da Gama Başkanı Leven Siano'nun Instagram hesabına yazdığı "Yakında görüşürüz" mesajıyla köklü kulübe transferine yeşil ışık yaktı.

Avrupa'da 2020-2021 sezonuna girilirken kulüpsüz kalan Mario Balotelli, Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya göz kırptı.

Brezilya ekibinin Başkanı Leven Siano'nun Instagram hesabında ortaya çıkan Mario Balotelli yaptığı açıklamada Vasco taraftarlarını tebrik ederken, "Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin bu sözleri Brezilya ekibinin bir transfer planının içerisinde yer alabileceği yorumlarına neden oldu.

DİSİPLİNSİZLİĞİ İLE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Özel hayatı, futbol disiplini, antrenman istikrarı ve saha için tutumları ile oldukça sabıkalı olan Mario Balotelli, Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice ve Marsilya'nın ardından gittiği Brescia'da 19 maça çıkıp 5 gol, 9 sarı ve 1 kırmızı kart 'lık performans göstermişti.

Mario Balotelli'nin adı sezon başında Beşiktaş'ın santrafor adayları arasında geçiyordu ancak teknik direktör Sergen Yalçın, İtalyan golcünün transferini veto ettiğini açıklamıştı.

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz
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