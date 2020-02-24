Maresca'nın Torino'ya Attığı Gol

24.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21

Enzo Maresca Şubat 2002'de Juventus'un Torino ile karşılaştığı maçta muhteşem bir kafa golü atıyor. Maçın skorunu belirleyen ve takımını 2-2'lik beraberliğe taşıyan Maresca, ceza sahasının hemen içinde buluştuğu hava topunda Torino kalecisini avlıyor.