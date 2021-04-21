Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı
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Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı

İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - Haberler | Ekonomi

Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı Mardin Ovasında 3.1 milyon dekarlık ekili alanın yaklaşık yüzde 70'i kurak, kıştan sonra beklenen yağışlar bahar mevsiminde de gelmeyince kuru tarım arazilerinde ekinler başakta kurumaya başladı.

Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı

MARDİN - Mardin Ovasında 3.1 milyon dekarlık ekili alanın yaklaşık yüzde 70'i kurak, kıştan sonra beklenen yağışlar bahar mevsiminde de gelmeyince kuru tarım arazilerinde ekinler başakta kurumaya başladı.

Mardin'de Ocak, Şubat ve Mart'tan sonra Nisan ayıda kurak geçiyor. Uzmanların paylaştığı verilere göre, Mardin'de yağışlar geçen yıla göre 3 kat azaldı. 3.1 milyon dekarlık ekili alanın yüzde 70'i kuru tarım yapılıyor. Beklenen yağışlar gelmeyince çiftçinin ekini başağa girer girmez kurumaya başladı. İstenilen yağışların bir türlü gelmediğini ifade eden Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, "Ülke genelinde bir kuraklık var. Ama Mardin Ovasında yağan yağış çok az. Malumunuz bölgemiz tarım bölgesi ve burada buğday ekiyoruz, ektiğimiz buğday sulanmadan maalesef olmuyor. Bölgenin sulanmayan birçok kuru alanı kurumuştur. Bu saatten sonra toparlanması mümkün değildir" dedi.

(SG-AKK-NSO-E)

Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı
Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı
Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı
Mardin'de çiftçilerin kuraklık çığlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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