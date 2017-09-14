Mardan Palace'ın Veliahtının Arabasına, Borcundan Dolayı El Konuldu

Borçları nedeniyle 2015 yılında icradan satılan, Mardan Palace Otel'in sahibi ünlü Azeri işadamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait Rolls-Royce marka otomobile borcundan dolayı el konuldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARA TAHSİS EDİLMİŞTİ

Araç, otelin açılışına katılan ve misafir olarak gelen sinema sanatçısı Monica Belluci ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isme tahsis edilmişti.

465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan bir tur şirketinin avukatı Ferda Perihan Savaşçı Antalya 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla önceki gün otele giderek icra işlemlerine başladı. Otelin parkında bulunan otomobil, memurlar aracılığı ile haczedilerek Antalya'da bir otoparka çekildi. Borç ödenmediği takdirde ünlüleri taşıyan Rolls-Royce açık artırma usulü ile icradan satılacak. (Hürriyet)





