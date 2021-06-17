Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü

43 yaşındaki Portekizli teknik adam Marco Silva ile prensipte anlaşıldığı haberlerine Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü. Takımın başında daha kuvvetli ve itibar sahibi bir hocayı görmek isteyen Fenerbahçeliler, 'Marco Silva No Fener' hashtagi açtı. Bu etiketin altına kısa sürede 7 bin civarı yorum bırakıldı.