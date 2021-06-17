Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü
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Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

43 yaşındaki Portekizli teknik adam Marco Silva ile prensipte anlaşıldığı haberlerine Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü. Takımın başında daha kuvvetli ve itibar sahibi bir hocayı görmek isteyen Fenerbahçeliler, 'Marco Silva No Fener' hashtagi açtı. Bu etiketin altına kısa sürede 7 bin civarı yorum bırakıldı.

Marco Silva'yı Fenerbahçeli taraftarlar kesinlikle istemiyor. Sarı-Lacivertliler, Favre, Bielsa, Schmidt, Benitez, Löw gibi adaylardan sonra Marco Silva'nın adının geçmesine öfkelendi. Sabah çıkan Silva Fenerbahçe ile prensipte anlaştı haberinin ardından bir anda ortalık yıkıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu imzanın atılmaması için yönetime seslendi. Twitter'da açılan Marco Silva No Fener hashtagine yorum yağdı.

Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü
Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü

"SİLVA MI ÇÖZÜM OLACAK!"

Silva hakkında yapılan yaklaşık 7 bin civarındaki yorumda olumlu bir düşünceye pek rastlanılmadı. Taraftarlar, "Silva mı Fenerbahçe'ye çözüm olacak!" siteminde birleşti. Fenerbahçe yönetiminin hoca konusunda izleyeceği yol merak konusu oldu.

Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
HALİL HABİB: Tek çözüm Arser wenger hoca
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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