Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı
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Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Borussia Dortmund'da Marco Reus, EURO 2020'de olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Ülkem için oynama adına hep istekliyim ancak vücudumun dinlenmeye ihtiyacı var ve bu arayı yeni sezona iyi başlamak için kullanacağım. Takıma başarılar diliyorum, Löw'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'un yıldız ismi Marco Reus, dinlemeye ihtiyacı olduğu için EURO 2020'ye gitmeyeceğini açıkladı.

"TAKIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Instagram'dan açıklama yapan Reus, "Karmaşık ve sonu güzel biten sezonun ardından teknik direktörüm ile görüştüm ve EURO 2020'ye gitmeme kararı aldım. Ülkem için oynama adına hep istekliyim ancak vücudumun dinlenmeye ihtiyacı var ve bu arayı yeni sezona iyi başlamak için kullanacağım. Takıma başarılar diliyorum, Löw'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Almanya Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyenReus, 13 kez ağları sarstı.

Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı
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