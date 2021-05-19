Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı

Borussia Dortmund'da Marco Reus, EURO 2020'de olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Ülkem için oynama adına hep istekliyim ancak vücudumun dinlenmeye ihtiyacı var ve bu arayı yeni sezona iyi başlamak için kullanacağım. Takıma başarılar diliyorum, Löw'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.