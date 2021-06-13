Marcelo Fenerbahçe'ye mi? Türk mutfağıyla tanışan Brezilyalı yıldız taraftarı heyecanlandırdı

Adı Fenerbahçe ile anılan Marcelo, eşi ve çocuklarıyla ünlü Türk aşçı CZN Burak'ın restoranına gitti. CZN Burak'ın Marcelo ile yaptığı paylaşım da taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, gönderinin altını 'Come to Fenerbahçe' yorumlarıyla doldurdu. Brezilyalı yıldız, Türk yemeklerine de hayran kaldı. Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Marcelo için Fenerbahçe ve Brezilya'dan bazı takımların yarış halinde olduğu belirtildi.