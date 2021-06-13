Marcelo Fenerbahçe'ye mi? Türk mutfağıyla tanışan Brezilyalı yıldız taraftarı heyecanlandırdı
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Marcelo Fenerbahçe'ye mi? Türk mutfağıyla tanışan Brezilyalı yıldız taraftarı heyecanlandırdı

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Adı Fenerbahçe ile anılan Marcelo, eşi ve çocuklarıyla ünlü Türk aşçı CZN Burak'ın restoranına gitti. CZN Burak'ın Marcelo ile yaptığı paylaşım da taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, gönderinin altını 'Come to Fenerbahçe' yorumlarıyla doldurdu. Brezilyalı yıldız, Türk yemeklerine de hayran kaldı. Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Marcelo için Fenerbahçe ve Brezilya'dan bazı takımların yarış halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcelo, dünyaca ünlü Türk aşçı CZN Burak'ın restoranına gitti. Brezilyalı yıldız, restoranda ailesiyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Marcelo, Türk yemeklerine hayran kaldı. Ünlü aşçının paylaşımı ise 'Come to Fenerbahçe' yorumlarıyla doldu taştı.

CARLOS ETKİSİ

Marcelo, Fenerbahçe'nin kendisine gösterdiği ilgiden ve taraftarın bu sevgisinden hoşnut. Oyun tarzı ve kariyeri Roberto Carlos'a benzeyen Marcelo, Fenerbahçe'yi tercih etmesi halinde taraftarları 2007'deki gibi coşturacak. Carlos'un Fenerbahçe'ye transferini dünya basını uzun süre konuşmuştu.

Marcelo Fenerbahçe'ye mi? Türk mutfağıyla tanışan Brezilyalı yıldız taraftarı heyecanlandırdı
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