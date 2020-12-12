Marcelo Bielsa, Leeds United’ı Premier Lig’e Taşıyor

Marcelo Bielsa, kulübe katıldığı 2018 yılından bu yana Leeds United'da hızlı bir şekilde bir kahraman haline geldi ve takımı 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig'e geri taşıdı. Gelin hikayesine göz atalım.

Marcelo Bielsa, kulübe katıldığı 2018 yılından bu yana Leeds United'da hızlı bir şekilde bir kahraman haline geldi ve takımı 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig'e geri taşıdı. Gelin hikayesine göz atalım.

Kaynak: Dugout