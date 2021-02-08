Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi
Real Madrid'li Marcelo, şık bir hareket sonrası ayağıyla basket attı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce ayağıyla attığı basketi hatırlattı.
Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı sol beki Marcelo, basketbola merak sardı.
Basket topuyla da hünerlerini sergileyen Brezilyalı futbolcu, ayağıyla attığı basketle adeta ağızları açık bıraktı. Basketbol topunu ayağıyla şık bir şekilde çemberden geçirmeyi başaran Marcelo, akıllara Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı getirdi.
ATTIĞI BASKETLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ
Sergen Yalçın da 90'lı yıllarda Beşiktaş'ta futbol oynarken basketbol sahasında topu, uzak bir mesafeden potadan geçirmeyi başarmıştı. Sergen'in ayağıyla attığı bu basket, o dönemin spor programlarında sıkça konu olmuştu.