Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi
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Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi

08.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:37

Real Madrid'li Marcelo, şık bir hareket sonrası ayağıyla basket attı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce ayağıyla attığı basketi hatırlattı.

Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı sol beki Marcelo, basketbola merak sardı.

Basket topuyla da hünerlerini sergileyen Brezilyalı futbolcu, ayağıyla attığı basketle adeta ağızları açık bıraktı. Basketbol topunu ayağıyla şık bir şekilde çemberden geçirmeyi başaran Marcelo, akıllara Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı getirdi.

Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi

ATTIĞI BASKETLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Sergen Yalçın da 90'lı yıllarda Beşiktaş'ta futbol oynarken basketbol sahasında topu, uzak bir mesafeden potadan geçirmeyi başarmıştı. Sergen'in ayağıyla attığı bu basket, o dönemin spor programlarında sıkça konu olmuştu.

Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi
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