Marble Fuarı'na Doğru

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Marble Fuarı'nın sağlayacağı itici güçle 2018 yılı sonunda Türk doğaltaş sektörü olarak 2,5 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 28-31 Mart'ta gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Fuarİzmir'de yapılacak fuarda, ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500'e yakın blokla A, B ve C hollerinde kurulacak stantlarda doğaltaşların sergileneceği belirtildi.

Blok alanının 7 bin metrekareye yükseltildiği fuarda Türkiye'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğaltaşların en güzel örneklerinin görülebileceği ifade edildi.

Türkiye'nin doğaltaş ihracatında Çin'in ilk sırada yer aldığı, 2016'da 1,8 milyar dolar seviyesinde olan sektör ihracatının 2017 sonunda 2 milyar doları aştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, fuar kapsamında 12 ülkeden 40 ithalatçı firmanın katılımıyla alım heyeti organizasyonu düzenleneceği, bu şekilde 500'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.

"Fuar, İzmir'de hemen hemen her sektöre katma değer sağlıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, MARBLE Fuarı'nın tüm dünyada dört gözle beklenen, sektörle ilgili herkesin ziyaret etmek için programına aldığı bir fuar olduğunu ifade etti.

Fuarın İzmir'e 100 milyon dolarlık katma değer sağladığına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Marble Fuarı doğaltaş sektörü için bir bayram coşkusuna yol açmasının ötesinde, İzmir'de hemen hemen her sektöre katma değer sağlayan bir fuar konumunda. Marble Fuarı'nın ihracatımıza sağlayacağı itici güçle 2018 yılı sonunda Türk doğaltaş sektörü olarak 2,5 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyoruz. Dünya doğaltaş sektöründe dış ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin doğaltaş ihracatı ise 2 milyar dolar. Biz bu pazardan yüzde 10 pay alabiliyoruz. URGE Projesi, tasarım yarışması ve fuarlardaki tanıtımlarımızla işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşarak dünya doğaltaş ticaretinden rezervlerimiz oranında yüzde 30 pay almak için çabalıyoruz."