Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi
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Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi

30.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:13
Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi

Arjantin'de Diego Armando Maradona hayranı bir baba, ikiz kızlarına Mara ve Dona adını verdi. Maradona'nın ölümü, hem babayı hem de kızlarını yasa boğdu.

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde yaşayan bir Diego Armando Maradona hayraanı bir baba efsane futbolcunun adını ikiz kızlarında yaşatıyor. Arjantinli futbolsever Maradona'dan esinlenerek ikzi kızlarından birinin adını "Mara" diğerinin ise ismini "Dona" koydu.

Kızlarına Arjantinli efsane futbolcunun adını veren Maradona hayranı Walter Gaston Rotundo'nun ikiz kızları Mara ve Dona, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki evlerinde efsane ile fotoğraf da çekildiler.

Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi

SIRTINDA MARADONA DÖVMESİ VAR

İkizlerin babası olan Walter Rotundo'yu tanıyanlar için kızlarına Maradona'nın ismini vermesi hiç şaşırtıcı değil çünkü ikizlerin babası Rotundo'nun sırtında Maradona'nın dövmesi var. Maradona hayranı baba, ikiz kızların çekilmiş bir resmini elinde tutan efsane futbolcunun fotoğrafını gösteriyor.

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Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi

"BENİM İÇİN İSMİM HARİKA"

Mara ve Dona'nın da üstünde adlarının yazıldığı 10 numaralı kendi Arjantin formaları var. Kız kardeşinden sadece bir dakika daha yaşlı olan Mara, adını ve arkasında yatan hikayeyi sevdiğini ifade etti ve "Bu isme sahip olmak benim için çok güzel bir his ve bu isimle ilgili en çok sevdiğim şey ise bana neden bu ismin verildiğini bilmek. Bu ismin benim için harika olduğunu düşünüyorum" dedi.

Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi

"ÖLDÜĞÜNE İNANAMIYORUM"

İkizlerin bir diğeri Dona ise, Maradona'nın ölümünün kendisi için bir şok olduğunu söyledi ve "Öldüğüne ya da neden öldüğüne inanamıyorum. O çok iyi bir insandı, ölümü hak etmemişti" ifadelerini kullandı.

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