Maracana Stadı'na futbol efsanesi Pele'nin adı verilecek
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Maracana Stadı'na futbol efsanesi Pele'nin adı verilecek

10.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:07

Brezilya'daki Maracana Stadı'nın adı değişiyor. Dünyaca ünlü stada futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı. Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı. Stadın ismi, "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilecek.

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Maracana Stadı'na futbol efsanesi Pele'nin adı verilecek

DÜNYA KUPASI'NI 3 KEZ KAZANAN TEK FUTBOLCU

Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi. Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Maracana Stadı'na futbol efsanesi Pele'nin adı verilecek
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