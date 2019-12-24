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Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...

Galatasaray'da devre arası transferleri için hazırlıklar sürerken, Portekiz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

24.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02
Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...

'da devre arası transferleri için hazırlıklar sürerken, basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.


Sarı kırmızılıların Tondela'da forma giyen Bruno Wilson'ı gündemine aldığı iddiasının ardından gazetesi, şimdi de Manuel da Costa'nın Galatasaray'a önerildiğini yazdı.


Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile sözleşmesini fesheden da Costa'nın Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulanırken 33 yaşındaki Portekizli oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyeceği ve transferle ilgili kararı Fatih Terim'in vereceği belirtildi.


Galatasaray bilindiği gibi UEFA anlaşması gereği satmadan oyuncu alamıyor. Bu durum da da Costa transferini mümkün kılıyor.


Da Costa, geçen sezonun devre arasında 4.5 milyon euro karşılığında Al İttihad'a imza atmıştı.


Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...
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