Mansur Yavaş, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için köylere ücretsiz internet getiriyor
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Mansur Yavaş, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için köylere ücretsiz internet getiriyor

29.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:57

EBA ile eğitime internet olmadığı için erişemeyen çocuklar için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köylere internet ulaştırmak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladı. Uygulama kapsamında kırsal bölgelere internet ulaştırılacak ve internet ücretini de belediye karşılayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim kademeli olarak tekrar başlatılırken bazı öğrencilerin ise EBA'da eğitime devam etmelerine karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eğitime EBA ile devam eden ancak köylerde internet olmadığı için mağdur olan öğrenciler için harekete geçti.

ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLANACAK

İmkansızlıklardan ötürü hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için TÜRKSAT ile görüşmelere başladıklarını duyuran Yavaş, 928 köy için çalışma başlattıklarını dile getirdi. Çalışma kapsamında kırsal bölgelere ücretsiz internet sağlanacak. İnternet ücretini de belediye ödeyecek.

Yavaş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık. İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır."

Mansur Yavaş, öğrencilerin EBA üzerinden yapılan eğitimlerden geri kalmaması için köylere ücretsiz internet getiriyor
Mansur Yavaş, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için köylere ücretsiz internet getiriyor

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