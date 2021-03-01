Mansur Yavaş'ın SMS'i salgında zor günler geçiren esnafın yüzünü güldürdü: Üçüncü ödeme bu hafta içi yapılacak
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Mansur Yavaş'ın SMS'i salgında zor günler geçiren esnafın yüzünü güldürdü: Üçüncü ödeme bu hafta içi yapılacak

01.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın boyunca iş yeri kapanan, gelirinden olan ya da gelir sağlayamayan çeşitli esnaf grupları ve yurttaşlara destek vermeye devam ediyor. Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarına kısa mesaj göndererek üçüncü ödemenin bu hafta içi yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkent'ten başlattığı ve bir başarı hikayesine dönüşen "İyilik Hareketi" giderek yayılmaya devam ediyor.

Başkan Yavaş şimdi de pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 16 binden fazla yurttaşa, üçüncü kez 500 TL nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 TL ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ÖDEME HAFTA İÇİ YAPILACAK

Yavaş, esnaf ve çalışanlara kısa mesaj göndererek üçüncü ödemenin bu hafta içi yapılacağını duyurdu. Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara Başkan Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 TL+150 TL (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Kasım 2020'de pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ile yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda tüm esnafa mesaj atıldıktan sonra gelir seviyesi düşük olan esnaf Büyükşehir Belediyesine destek için başvurdu. Geçtiğimiz iki ay boyunca başvuran esnaf ve çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi ödeme gerçekleştirildi.

KİMLER YARDIMDAN FAYDALANIYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından Ankara Ticaret Odası ve esnaf odalarına kayıtlı işletme sahiplerifaydalanabiliyor. Ayrıca pandemiden dolayı işletmesini kapatmak zorunda kalmış esnaf da söz konusu yardımdan yararlanıyor.

Mansur Yavaş'ın SMS'i salgında zor günler geçiren esnafın yüzünü güldürdü: Üçüncü ödeme bu hafta içi yapılacak
Haber Yorumları (4)
GÖZLERİ VAR GÖRMEZLER: cumhurbaşkanımız bütün esnaflara nagdi gelir kaybı adı altında büyün esnaflara aylık 1000 tl veriyor görmüyorsunuz 500 tl görüyorsunuz sizi gidi sizi
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D: ADAM DİYE YAZILIR. MASUR YAVAŞ DİYE OKUNUR
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NEGAN: Helal olsun. Halkını düşünen liderler görmek bu günlerde umut verici.
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