Manisaspor'un geleceği emin ellerde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisaspor'un geleceği emin ellerde

Manisaspor'un geleceği emin ellerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ege Gold Cup U-17 Turnuvasına U-15 takımıyla katılan Manisaspor'un gençleri şampiyonluğu final maçında penaltılarla kaçırdı.

Ege Gold Cup U-17 Turnuvasına U-15 takımıyla katılan Manisaspor'un gençleri şampiyonluğu final maçında penaltılarla kaçırdı. Normal süresi 1-1 biten final maçında Aydın Yıldızspor'a penaltı atışları sonucu 5-4 kaybeden Manisaspor U-15 takımı büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Bir zamanlar Süper Lig'de Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça bahsettiren ve yaşadığı mali kriz sonucu bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun efsane takımlarından Manisaspor'un altyapısı gelecek için umutlandırıyor. Manisaspor U-15 takımı tek maç lig usulüne göre oynanan ve U-17 takımlarının yer aldığı Ege Gold Cup Turnuvasında finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar'da oynanan finalde Aydın Yıldızspor takımı ile karşılaşan Manisaspor U-15 takımı normal süresi 1-1 berabere biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybederek ikinci oldu. Gençlerin başarısı Manisaspor'un geleceği için de umut verdi. - MANİSA

Manisaspor'un geleceği emin ellerde
Manisaspor'un geleceği emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Tuğba Özay İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Merve Çoban Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisaspor'un geleceği emin ellerde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:26:34. #1.15#

title