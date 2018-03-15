Manisaspor'un Antrenmanında Dolu Yağışı

Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, geçen hafta istifa eden teknik direktör Taner Taşkın'ın yerine 21 yaş altı takımın teknik direktörü Aytekin Viduşlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.



Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 oyunun ardından şut ve orta çalışması yaptı.

Antrenmanda futbolcular dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Aniden bastıran dolu yağışı sırasında çalışmalara devam eden oyuncular, doludan dubalarla korunmaya çalıştı.

Manisaspor, cumartesi günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını, yarınki antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.