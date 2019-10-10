Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti

10.10.2019 17:52

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.



TFF 3. Lig'de -4 puanla son sırada yer alan Manisaspor'da Erkan Aslan şoku yaşandı. Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübe istifasını veren ve yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilen Erkan Aslan'a kulüpten teşekkür edilirken, bunda sonraki hayatında başarılar dilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA