Manisalıların balkonda spor keyfi - Manisalıların balkonda spor keyfi Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa'da vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri eşliğinde balkonlarından spor yapıyor.

- Manisalıların balkonda spor keyfi

MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa'da vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri eşliğinde balkonlarından spor yapıyor. Mahalle mahalle gezen ekipler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan 'Halka ortak spor yaptırma' faaliyetinin 19 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan 'Halka ortak spor yaptırma' etkinliği kapsamında evde kalan vatandaşlara yönelik balkonda spor yaptırılıyor. Kutlama çerçevesinde akşam ve gündüz vakitlerinde Manisa'nın birçok mahallesinde vatandaşların ayağına spor götürülüyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün cimnastik antrenörü Mehmet Ali Ekin ve pilates antrenörü Tuğçe Özduman, düzenlenen organizasyonla vatandaşlara balkondan egzersiz yaptırdı.

Hareketleri eksiksiz bir şekilde yapmaya özen gösteren vatandaşlar, yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldı. Oldukça keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, "Spor ayağımıza kadar geldi. Evde hareketsiz kaldığımız şu günlerde spor yapmanın keyfini yaşadık. Çok güzel bir uygulama. İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz ve bu uygulamanın her gün yapılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yunus Öztürk: "Pandemi sona erene kadar sporu tüm balkonlarımıza yayacağız"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 'Evde kal, hareketsiz kalma' sloganı ile fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesini amaçladıklarını söyledi. 'Balkonda spor' uygulamasının daha ilk günden çok sevildiğine dikkat çeken Öztürk, "Pandemiye karşı sağlığımızı korumak için evde kalıyoruz. Ancak bu da bir süre hareketsiz yaşama yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmanın sağlığımız üzerinde çok önemli olumlu etkileri var. Sporla günlük hayatın stresini atarken, ruh ve beden sağlığını koruyabiliriz. Buna bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayelerinde ilk olarak dijital ortamda spor eğitimlerine başlamıştık, şimdi de 'halka ortak spor yaptırma' etkinliğini başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın balkondan katıldıkları etkinliğe daha ilk günden ilgi duyması, bizleri memnun etti. Halkımız spora karşı oldukça duyarlı. Bu süreçte vatandaşlarımızın evlerine konuk olacağız ve hep birlikte spor yapacağız. Sporsuz bir hayat düşünülemez. Salgın sona erene kadar tüm evlerimizin balkonlarından hareketli olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA