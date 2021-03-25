Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf Katılım Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Manisa TSO üyesi firmalara, belirlenen özel koşullarda finansmana erişimin kolaylaştırılması ve banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetlerden kolaylıklar sağlanacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen protokol törenine, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, Manisa Şube Müdürü Mustafa Dedik, Manisa Şube Kobi Pazarlama Yöneticisi Cüneyt Çetinbakış katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, bankaların sosyo-ekonomik hayatın motivasyonu noktasında kentler için önemli kurumlar olduğunu ifade etti. Şenay; "Yaşadığımız süreçte finansmana erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden üyelerimizin daha fazla yararlanması en büyük temennimizdir. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm banka yetkililerine büyük işler düşmektedir. İlimizde bu ve benzeri yapılacak protokollerin sayısını artırmamız çok önemlidir. Özellikle üyelerimiz Eximbank'a verecekleri teminat mektupları için bankaya başvurmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri karşılığında yüzde 0,20 indirim ile teminat mektubu alabileceklerdir. Böylece ihracata yönelik ticaret hacminin genişlemesine katkı sağlayacak büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca diğer teminat mektupları içinde yüzde 0,50 indirim üyelerimize uygulanacaktır. Bu protokol kapsamında üyelerimizden hesap işletim ücreti ve internet bankacılığı üzerinden yapacakları EFT/havale işlemlerinde masraf alınmayacaktır. Kiralık kasa, YP para transferi, TL para transferi, çek karnesi, POS, katılma hesabı, sigorta ürünleri, bireysel emeklilik sistemi ve DBS hizmetlerinde komisyon ve ücret indirimleri de sağlanacaktır. Üyelerimizin akreditif, kabul aval kredisi ve yurtiçi teminat mektubu taleplerinde liste fiyatı üzerinden 50 baz puan indirim sağlanacaktır. Bu protokolün Manisa iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. Manisa şubemizin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı