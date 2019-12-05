Haberler » Spor » Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin Açıklaması - Spor

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek bir maç oldu" dedi.

05.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:04
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 mağlup olan FK Teknik Direktörü , "Seyir zevki yüksek bir maç oldu" dedi.


Manisa FK teknik direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek güzel bir maç oldu. Bizim adımıza son derece sevindirici tablo var. Sadece skor bizi sevindirmedi. Ama maçın başından sonuna kadar oyuncularım son derece iyi mücadele etti. Kayserispor sahada genç oyuncularla yer aldı. Onlarda iyi mücadele ettiler. Kazandıkları için onları tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler