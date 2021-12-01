Manisa FK, iç saha maçlarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, iç saha maçlarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Manisa FK, iç saha maçlarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, bu haftadan itibaren iç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı yerine Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, bu haftadan itibaren iç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı yerine Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, takımın sezon başında bu yana iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı, yapılan çalışmalarla şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nın TFF kriterlerine uygun hale getirildiği belirtildi.

Manisa FK'nin 15. haftadaki 5 Aralık Pazar günü saat 13.30'daki Kocaelispor maçından itibaren iç saha karşılaşmalarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı bildirildi.

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title