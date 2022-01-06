Manisa FK'da kaleci Ömer döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK'da kaleci Ömer döndü

Manisa FK'da kaleci Ömer döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı. Kaleci Metin Uçar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Ankaraspor'a kiralanan Ömer'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaleci Ömer, Manisa ekibiyle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title