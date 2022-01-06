Manisa FK'da kaleci Ömer döndü
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı.
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı. Kaleci Metin Uçar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Ankaraspor'a kiralanan Ömer'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaleci Ömer, Manisa ekibiyle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.- Manisa
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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