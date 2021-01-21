Manisa'da milli muaythai sporcuları, karda antrenman yaptı
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Manisa'da milli muaythai sporcuları, karda antrenman yaptı

21.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:18
Manisa'da milli muaythai sporcuları, karda antrenman yaptı

Manisa'da milli muaythai sporcuları, antrenmanlarını Spil Dağı Milli Parkı'nda kar üzerinde yaptı.

Manisa'da milli muaythai sporcuları, antrenmanlarını Spil Dağı Milli Parkı'nda kar üzerinde yaptı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 10 milli sporcu, muaythai antrenörü Ediz Barış gözetiminde çalışmalarını 1400 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kar üzerinde sürdürdü.

Uluslararası organizasyonlara hazırlanan milli sporcular, karla kaplı alanda kondisyon antrenmanı yaptı, kartopu oynadı.

Antrenör Barış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli sporcularla hem zorlu şartlarda antrenman gerçekleştirdiklerini hem de moral depoladıklarını söyledi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Barış, "Hedefimiz ülkemize altın madalyalar kazandırmak. Ay-yıldızlı forma için, her zaman daha iyisini yapmak için her koşulda çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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