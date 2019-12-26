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Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki Harika Golü

2017'de Galler'in Cardiff kentinde Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Mario Mandzukic'in bu muhteşem golüyle eşitliği sağladı. Real Madrid ikinci yarıda üç gol daha bularak Şampiyonlar Ligi'ne uzanan taraf oldu.

26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

2017'de 'in Cardiff kentinde ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen 'in bu muhteşem golüyle eşitliği sağladı. Real Madrid ikinci yarıda üç gol daha bularak Şampiyonlar Ligi'ne uzanan taraf oldu.

Kaynak: Dugout

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